В Петербурге госпитализировали семимесячного ребенка с ожогами и истощением

В Петербурге госпитализировали семимесячного ребенка с ожогами и истощением
Ребенка госптализировали. Фото: pixabay.com

В Северной столице в тяжелом состоянии госпитализировали семимесячного ребенка. У малыша зафиксированы ожоги спины и шеи второй степени.

Травмы были получены около 3-4 дней назад. Однако его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и не помогла мальчику.

Кроме того, у ребенка выявили отравление неизвестным психотропным веществом, сообщает РЕН ТВ.

Мать отказывалась от госпитализации малыша.

«Ребенок поступил в Детскую городскую больницу в тяжелом состоянии, с застарелыми 2-3-суточными ожогами, врачи диагностировали выраженную белково-калорийную недостаточность. Повреждений внутренних органов после обследования не обнаружено. «, -рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной в Петербурге.

Отмечается, что сохраняется положительная динамика восстановления мальчика.

Папа ребенка находился в командировке в другом регионе. Он пообещал забрать сына по возвращению.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Мурино утром подросток собирался в школу, и вдруг ему стало плохо. Прибывшие на место происшествия врачи были вынуждены констатировать его смерть.

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