Петербуржцы смогут бесплатно отправить новогодние открытки с Дворцовой площади

С понедельника, 20 декабря, на Дворцовой площади начнет работать «Новогодняя почта». С ее помощью можно будет бесплатно отправить открытку в любую точку мира.

В период до 30 декабря желающие смогут отправить новогоднюю открытку в любую точку страны совершенно бесплатно. Ящик появится возле главного символа праздника — украшенной ели.

Как сообщил «Петербургский дневник», пункт будет работать ежедневно с 17 до 20 часов вечера. Волонтеры помогут петербуржцам и гостям города заполнить открытку. Кроме того, они подарят всем участникам акции сувениры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их. По его словам, россияне обычно забывают о мерах предосторожности после первого тоста.