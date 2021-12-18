Сенат США проголосует по вопросу санкций против «Северного потока — 2»

Сенат США проголосует по вопросу санкций против &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Сенаторы США в следующем месяце планируют провести голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2».

«Сенат в следующем месяце проголосует по проекту республиканца из Техаса Теда Круза о введении санкций против «Северного потока — 2», — сообщает газета Hill.

По данным издания, голосование должно состояться к 14 января. Чтобы документ прошел, нужна поддержка 60 сенаторов.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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