В Красносельском районе удалось устранить пожар до приезда спасателей

В Красносельском районе удалось устранить пожар до приезда спасателей
В Красносельском районе удалось устранить пожар до приезда спасателей. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе Северной столице на улице Пионерстроя, 15, корпус 3 удалось пожар удалось устранить до приезда экстренных служб.

В субботу, 18 декабря, в двухкомнатной отдельной квартире произошло возгорание. Все случилось вечером, в 20:51. Как стало известно экстренным службам, пожар произошел в ванной комнате на площади 1 квадратный метр.

Ликвидировать огонь удалось оперативно, еще до прибытия спасателей. От МЧС было выделено 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной информации, при пожаре на «Северной верфи» пострадали три человека. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, которое повлекло причинение крупного ущерба.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу красносельский район ленобласть новости СПб пожар


 

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В Красносельском районе удалось устранить пожар до приезда спасателей
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