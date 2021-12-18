Администратора «Зенита» задержали в Петербурге за вождение в нетрезвом виде

Администратора "Зенита" задержали в Петербурге за вождение в нетрезвом виде. Фото: группа "Вконтакте"/"Дорожный инспектор"

Администратора "Зенита" задержали в Петербурге за вождение в нетрезвом виде. Фото: группа "Вконтакте"/"Дорожный инспектор"

Администратора футбольного клуба «Зенит», который раньше был футболистом, задержали за вождение в нетрезвом виде в ночь на субботу.

Нетрезвый 32-летний водитель Игорь Дайнеко был задержан 18 декабря около 03:00 на Парашютной улице. Об этом сообщает группа «Вконтакте» под названием «Дорожный инспектор».

От освидетельствования задержанный отказался, заявив, что протокол составили неправильно. У врача администратор поступил аналогичным образом.

Это уже не первый случай, когда бывший футболист оказывается за рулем машины в нетрезвом виде. Подобная история произошла в 2019 году. Тогда его уже привлекли к ответственности по той же статье.

На настоящий момент водителю грозит уголовное дело. Автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18 декабря на пути петербургского метрополитена упал пассажир, после чего скончался.