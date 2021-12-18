В ЖК на Южном шоссе заменили 277 натриевых светильников на светодиодные

В ЖК на Южном шоссе заменили 277 натриевых светильников на светодиодные
В ЖК на Южном шоссе заменили 277 натриевых светильников на светодиодные. Фото: пресс-служба Смольного

Сотрудники ГБУ «Ленсвет» провели реконструкцию внутриквартального освещения жилого комплекса во Фрунзенском районе, в ходе которого заменили 277 натриевых светильников на светодиодные.

Недалеко от домов 47-57 по Южному шоссе теперь установлены новые светильники. Также современное освещение получили проезды и тротуары во дворах, пешеходные аллеи, детские и спортивные площадки, велодорожки и участки для выгула собак. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Новое освещение в 2021 году было установлено на Бухарестской улице, проспекте Девятого Января, улице Олеко Дундича, Средней, Грузинской и Задворной улице. Также был подведен к концу второй этап проекта по созданию системы освещения в парке Интернационалистов. В парке Героев-Пожарных на настоящий момент работы по освещению продолжаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 9-й Советской улице теперь есть освещение установленное по самым современным технологиям, а количество фонарей увеличилось в полтора раза.

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