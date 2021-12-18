В петербургском ЖК «Цивилизация» затонул дом №14

В петербургском ЖК &#171;Цивилизация&#187; затонул дом №14
В петербургском ЖК "Цивилизация" затонул дом №14. Фото: группа "ВКонтакте"/"Наш дом - Невский Район"

В Невском районе Петербурга произошел потом в одном из домов, повлекший ущерб в 60 квартирах.

В жилом комплексе «Цивилизация» в ночь с четверга на пятницу, 17 декабря, произошел сильный потоп в доме №14. Об этом сообщается в группе «Вконтакте» «Наш дом — Невский район».

О потопе проинформировал владелец одной из квартир в группе дольщиков. Отмечается, что, возможно, авария произошла в 110 квартире на 12 этаже дома №14. В результате инцидента был испорчен ремонт в 60 квартирах. Водные потоки проникли вплоть до 1 этажа.

По словам заявившего о потопе, квартирас протечкой радиатора не была передана собственнику. По мнению мужчины, собственником этой квартиры является компания-застройщик «Группа ЛСР».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ремонт трубопровода на Ленинском проспекте, 79 завершился в субботу, 18 декабря. Работы были закончены около 22 часов.

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