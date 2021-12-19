Эпидемиолог рассказал о приближении пика смертности от коронавируса в России

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Эпидемиолог заявил, что распространение в России нового штамма коронавируса «Омикрон», которое ожидается в ближайшее время, приведет к самой высокой с начала пандемии.

По его словам, по скорости растространения «омикрон» значительно опережает «дельту.»

«Скоро будет пик распространения вируса, и он будет давать нам самую высокую смертность», — приводит слова медика ufa1.ru.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в России уже выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.