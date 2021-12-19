Город спит: пробки в Петербурге составили один балл

Город спит: пробки в Петербурге составили один балл
Дорожная ситуация на утро 19 декаюря. Фото: "Яндекс. Пробки"

Дороги Петербурга в воскресенье утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 10 часов — пробки составят два балла.

Сейчас небольшие пробки есть в центре города, на Садовой улице, и Обводном канале. Такая же дорожная ситуация вблизи Московского вокзала и у станции метро «Гостиный двор», «Сенная площадь» и «Фрунзенская».

На севере города небольшой затор есть на пересечении проспекта Культуры и Просвещения. Затруднено движение на Светлановском и Гражданском проспектах, а также рядом с метро «Проспект Просвещения». На юге «пожелтели» Московское и Пулковское шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.

дорожный инцидент заторы пробки


 

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