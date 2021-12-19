Диетолог рассказала, кому полезна хурма

Диетолог Анна Белоусова рассказала, что хурма полезна людям с депрессией.

«При подавленных депрессивных состояниях хурма помогает, как и другие фрукты и овощи оранжевого цвета, — приводит ее слова радио «Sputnik».

По ее словам, ярко-оранжевый цвет может успокоить нервную систему, а круглая форму хурмы напоминает солнце. В плодах содержится бета-каротин, который является борцом с депрессией. Кроме того, в хурме содержится витамины А, В, С, йод, железо, кальций.

апоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сомнолог озвучил советы, как можно выспаться при сменном графике работы. По словам специалиста, главное — поддерживать постоянный режим.