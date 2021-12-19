Диетолог рассказала, кому полезна хурма

Диетолог рассказала, кому полезна хурма
Хурма содержит много микро- и макроэлементов. Фото: Pixabay

Диетолог Анна Белоусова рассказала, что хурма полезна людям с депрессией.

«При подавленных депрессивных состояниях хурма помогает, как и другие фрукты и овощи оранжевого цвета, — приводит ее слова радио «Sputnik».

По ее словам, ярко-оранжевый цвет может успокоить нервную систему, а круглая форму хурмы напоминает солнце. В плодах содержится бета-каротин, который является борцом с депрессией. Кроме того, в хурме содержится витамины А, В, С, йод, железо, кальций.

апоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сомнолог озвучил советы, как можно выспаться при сменном графике работы. По словам специалиста, главное — поддерживать постоянный режим.

диетолог зож хурма


 

Новости партнеров
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказала, кому полезна хурма
Спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» в Красногвардейском районе
Гололедица и до +2 градусов ожидается в Петербурге
Город спит: пробки в Петербурге составили один балл
Во Всеволожском районе утром сгорели две легковушки
В ЮАР обнаружен ночной симптом «омикрона»
Власти Греции ввели новые ограничения для туристов
Эпидемиолог рассказал о приближении пика смертности от коронавируса в России