Жителей Ленобласти предупредили о гололедице на дорогах

В понедельник, 19 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов будет идти небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами с порывами до сильного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток ожидается на уровне -8…-13 гр., местами -14…-19 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.