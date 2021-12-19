Жителей Ленобласти предупредили о гололедице на дорогах

Жителей Ленобласти предупредили о гололедице на дорогах
На дорогах возможна гололедица. Фото: pixabay

В понедельник, 19 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов будет идти небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами с порывами до сильного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток ожидается на уровне -8…-13 гр., местами -14…-19 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

гололедица погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
У бывшего завода
У бывшего завода "Форд" в Ленобласти появился новый собственник
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителей Ленобласти предупредили о гололедице на дорогах
В подвале петербургского института «Гипроникель» нашли РПГ и 5 ...
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 67 человек
В понедельник в Петербурге похолодает до – 11 градусов
Стало известно о состоянии госпитализированного с ожогами младенца
Кинокомпозитор Алексей Карпов умер от коронавируса
В Ленобласти еще 357 человек заразились коронавирусом
В аэропорту Пулково в воскресенье задержали пять самолетов