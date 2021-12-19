На Парашютной ночью поймали пьяного водителя

На Парашютной ночью поймали пьяного водителя
Водителя задержали на Парашютной улице. Фото: pixabay

Однако от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 19 декабря, гражданин уже лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде.

Все произошло примерно 18 декабря, в 02:40, у дома 45/1 по Парашютной улице. Сотрудники ДПС остановили «Хендай Солярис». За рулем сидел 32-летнего мужчины, у него присутствовали явные признаки опьянения.

Тогда гражданина отстранили от управления машиной, при этом, мужчина не захотел проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Было возбуждено уголовное дело. Нарушитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали водителя, который наехал на двух инспекторов ДПС.

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