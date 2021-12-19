Клуб «Ласточка» в Петербурге опечатали во время концерта из-за нарушения ковид-ограничений

В Петербурге власти закрыли клуб «Ласточка», который проводил концерты в нарушение коронавирусных ограничений.
В комитете по культуре сообщили, что проверка соблюдения ограничительных мер по COVID-19 прошла накануне вечером. В клуб «Ласточка», расположенном в Транспортном переулке, 10, пришли сотрудники комитета по культуре, комитета по промышленной политике и Роспотребнадзора.
Оказалось, что на входе в клуб не следили за температурой тела посетителей, наличием масок и QR-кодов. Внутри не соблюдалась социальная дистанция и масочный режим. Кроме того, в клубе проходило два концерта, которые не были согласованы со Смольным.
Концерты остановили, а клуб опечатали. Составлен административный протокол.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выявили еще девять предприятий, нарушающих ковид-ограничения.