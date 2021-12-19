Клуб «Ласточка» в Петербурге опечатали во время концерта из-за нарушения ковид-ограничений

Клуб &#171;Ласточка&#187; в Петербурге опечатали во время концерта из-за нарушения ковид-ограничений
Концерты остановили, а клуб опечатали. Фото: комитет по культуре Петербурга

В Петербурге власти закрыли клуб «Ласточка», который проводил концерты в нарушение коронавирусных ограничений.

В комитете по культуре сообщили, что проверка соблюдения ограничительных мер по COVID-19 прошла накануне вечером. В клуб «Ласточка», расположенном в Транспортном переулке, 10, пришли сотрудники комитета по культуре, комитета по промышленной политике и Роспотребнадзора.

Концерты остановили, а клуб опечатали. Фото: комитет по культуре Петербурга

Оказалось, что на входе в клуб не следили за температурой тела посетителей, наличием масок и QR-кодов. Внутри не соблюдалась социальная дистанция и масочный режим. Кроме того, в клубе проходило два концерта, которые не были согласованы со Смольным.

Концерты остановили, а клуб опечатали. Составлен административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выявили еще девять предприятий, нарушающих ковид-ограничения.

антиковидные меры клуб "ласточка" нарушение ограничительных мер новости СПб


 

Новости партнеров
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
У бывшего завода
У бывшего завода "Форд" в Ленобласти появился новый собственник
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Клуб «Ласточка» в Петербурге опечатали во время концерта из-за ...
Прохожие нашли без сознания тренера по плаванию на остановке в Петербурге
У Нового Оккервиля в овраге лежит маршрутка
На Парашютной ночью поймали пьяного водителя
Мигранта тяжело ранили ножом на овощебазе на Софийской улице
COVID в мире заразились более 274,7 млн человек
Вирусологи оценили версию об искусственном происхождении омикрон-штамма
После возгорания на Московском проспекте нашли пожарного, провалившегося в проем