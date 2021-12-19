С коронавирусом в больницы Петербурга госпитализировали еще 322 пациентов

В Северной столице больных коронавирусом принимают в 17 стационарах. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице больных коронавирусом принимают в 17 стационарах. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За последние сутки в ковид-стационары Петербурга доставили 322 пациентов с COVID-19 и пневмониями.

По данным городского правительства на 19 декабря, за минувший день из больниц также выписали 361 выздоровевшего пациента. В реанимации остаются 585 человек, к ИВЛ подключены 327 из них. Всего в инфекционных стационарах сейчас лечатся 5 935 больных.

В Северной столице больных коронавирусом принимают в 17 стационарах, в которых развернуто 7 852 койки. Свободный коечный фонд составляет 40,85%.

Коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,99 при норме — не более 1.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Боткинской больнице Петербурга лечат пациентов с сочетанием гриппа и COVID-19.