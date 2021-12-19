МЧС: в Ленобласть возвращаются морозы до -26 градусов

Морозы ударят уже в понедельник. Фото: pixabay

Морозы ударят уже в понедельник. Фото: pixabay

В Ленинградской области МЧС предупредило местных жителей о наступающих морозах. Температура воздуха снизится до -26 градусов.

Об этом сообщило областное МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Понижение температуры ожидается с понедельника, 20 декабря. Термометры покажут до -20 градусов. Местами в регионе пройдет метель, ветер разгонится до 15-17 метров в секунду.

Во вторник и среду в Ленобласть нагрянут морозы до -26 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о гололедице на дорогах. В большинстве районов будет идти небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель.