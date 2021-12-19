Петербурженка установила мировой рекорд по прыжкам на роликах

Петербурженка установила мировой рекорд по прыжкам на роликах
Петербурженка установила мировой рекорд. Фото: pexels

На Чемпионате Европы 17-летняя жительница Петербурга Алена Ефимова прыгнула на роликах в высоту на 131 сантиметр.

Петербурженка установила мировой рекорд по прыжкам в высоту на роликах среди женщин. Во время соревнования девушка взяла рекордную высоту — 131 сантиметр. Затем Алена попыталась сделать лучше свой результат, взяв высоту 133 сантиметра. Однако это у нее не получилось, планка упала.

На Чемпионате России в прошлом году Алена Ефимова взяла первое место в слайдах и четвёртое в спидслаломе. На тех же состязаниях она установила рекорд России по прыжкам на роликах в высоту, взяв 131 сантиметр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский бар El Copitas занял 8 место в рейтинге лучших баров мира.

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