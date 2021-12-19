Мужчина 95 лет был смертельно травмирован электропоездом на станции Шевелево

Пожилой мужчина был смертельно травмирован электропоездом на участке Октябрьской железной дороги. Следователи начали проверку.
Инцидент произошел 18 декабря на станции Шевелево. Электропоездом сообщением «Выборг-Санкт-Петербург» смертельно травмирован 95-летний мужчина.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, следователи произвели осмотр места происшествия, подвижного состава, опрошены члены локомотивной бригады, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте. Пенсионерка решила перейти пути, когда переезд был закрыт. Машинист пытался экстренно затормозить и сигналил, но трагедии не удалось избежать, женщина погибла на месте. Ее личность уже установлена, это была местная жительница.