Мужчина 95 лет был смертельно травмирован электропоездом на станции Шевелево

Мужчина 95 лет был смертельно травмирован электропоездом на станции Шевелево
Следователи начали проверку. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пожилой мужчина был смертельно травмирован электропоездом на участке Октябрьской железной дороги. Следователи начали проверку.

Инцидент произошел 18 декабря на станции Шевелево. Электропоездом сообщением «Выборг-Санкт-Петербург» смертельно травмирован 95-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, следователи произвели осмотр места происшествия, подвижного состава, опрошены члены локомотивной бригады, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте. Пенсионерка решила перейти пути, когда переезд был закрыт. Машинист пытался экстренно затормозить и сигналил, но трагедии не удалось избежать, женщина погибла на месте. Ее личность уже установлена, это была местная жительница.

ГСУ СК России по Ленобласти ленобласть смерть под поездом


 

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