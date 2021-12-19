Трамп: Китай должен выплатить миру 60 триллионов долларов за появление COVID

Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить всему миру компенсацию за появление коронавируса. Фото: Pixabay

Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить всему миру компенсацию за появление коронавируса. Фото: Pixabay

Китай должен выплатить компенсацию миру за появление коронавируса. Такое заявление сделал экс-президнт США Дональд Трамп.

Речь идет о 60 триллионах долларах. По его словам, из-за проводимой Пекином политики экономика США теряла около $500 млрд в год.

Как сообщил ТАСС, Трамп отметил, что у Китая таких денег нет, но он все равно должен каким-то образом компенсировать ущерб.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в американской организации Bioscience Resource Project заявили, что в 2012 году шахтеры заразились коронавирусом RaTG13, когда расчищали шахту от помета летучих мышей в Китае. Этот коронавирус похож на возбудителя COVID-19. Трое из шахтеров скончались, остальные еще несколько месяцев лежали в больнице. Образцы патогена, которым они заразились, отправили на лабораторные исследования в Ухань, где и произошла первая вспышка коронавируса.