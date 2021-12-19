В Ленобласти похолодает до -26 градусов в ближайшие дни

В Ленобласти снова выпадет снег. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Ленобласти снова выпадет снег. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

С понедельника, 20 декабря, в Ленинградской области начнется стремительное похолодание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по 47-му региону.

В первый день рабочей недели столбики термометров местами опустятся до -20 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Во вторник и среду морозы будут крепнуть — синоптики прогнозируют, что температура опустится до -26 градусов. Не обойдется без осадков.

Такая погода может существенно осложнить дорожное движение. Пешеходам и водителям стоит быть внимательнее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге зимние морозы также набирают обороты. Спасатели предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий вечером в воскресенье, 19 декабря. Местами ожидается усиление северо-восточного, северного ветра до 15 метров в секунду.