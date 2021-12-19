Две петербурженки погибли в утонувшем авто по Псковом

Автомобиль слетел с дороги в Псковской области. Фото: скриншот "Псков за рулем" "ВКонтакте"

Автомобиль слетел с дороги в Псковской области. Фото: скриншот "Псков за рулем" "ВКонтакте"

В Псковской области произошло смертельное ДТП — погибли две женщины из Петербурга.

Трагедия случилась 19 декабря на трассе в Гдовском районе. По предварительным данным, автомобиль Renault Kaptur, в котором были две петербурженки, съехал с дороги в реку Куна. От удара лед на водоеме проломился, и иномарка утонула. Женщины выбраться не успели.

Как сообщили в УМВД России по Псковской области, одной из погибших был 81 год, второй – 51.

На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на 59 километре трассы «Кола» по непонятной причине автомобиль оказался в кювете, после чего угодил в гидроботанический пруд и перевернулся. Водитель скончался на месте, а вот пассажирке удалось выжить. Женщине помогают врачи.