Песков рассказал о смертях от коронавируса в администрации президента

Песков рассказал о смертях от коронавируса в администрации президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что часть людей стараются переводить на дистанционный режим работы. Фото: сайт Кремля

Сотрудники администрации президента и их родственники тоже умирают от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в администрации президента России производство непрерывное, во все локдауны сотрудники все равно выходят на работу. При этом какую-то часть стараются переводить на дистанционную работу, добавил представитель Кремля.

Песков отметил в эфире программы «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия–1», что большинство сотрудников администрации вакцинированы или уже переболели коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки на территории России выявили 27 967 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 214 790. За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1023 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 297 203 граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что высокая летальность от коронавирусной инфекции в России заставляет президента страны Владимира Путина испытывать гнетущие чувства.

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