В «Севкабель Порту» появился монстр в ледяной глыбе от Netflix

В «Севкабель Порту» появился ледяной монстр, посвященный выходу второго сезона культового сериала «Ведьмак».

Арт-объект от компании Netflix представляет из себя ледяную глыбу, в которую замурована многоножка из новых эпизодов.

Как сообщили в группе общественного пространства в соцсети «ВКонтакте», посетителям «Севкабеля» предлагают побороться с чудовищем: чтобы обезвредить ледяной портал, необходимо достать изо льда чеканные монеты, которые после можно будет забрать.

«Забирайте себе — как трофей за победу над чудовищем», — говорится в сообщении группы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пространство «Севкабель Порт» запустило бесплатные шаттлы от станции метро «Приморская». Они работают ежедневно, время в пути составит около 10 минут. Автобусы будут курсировать каждый час с 10:00 до 21:00 от станции метро.