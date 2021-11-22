«Севкабель Порт» запустил бесплатные шаттлы от станции метро «Приморская»

Пространство «Севкабель Порт» запустило бесплатные шаттлы от станции метро «Приморская». Они работают ежедневно, время в пути составит около 10 минут.

Автобусы будут курсировать каждый час с 10:00 до 21:00 от станции метро. От «Севкабеля» они будут ездить каждый час с 10:30 до 21:30, сообщает Peterburg2.ru. Один автобус рассчитан на 20 пассажиров.

Напомним, в Петербурге субботу, 13 ноября, заработали зимние площадки на популярных среди горожан пространствах. Первых гостей утром уже приняли в «Севкабель порту» и «Новой Голландии». Подробности сообщили пресс-службы проектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга не останутся без снега этой зимой. В 20-х числах ноября вероятно похолодание.