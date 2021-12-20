Гидрометцентр: жителей европейской части России ждет очень холодная неделя

Гидрометцентр: жителей европейской части России ждет очень холодная неделя
Ожидается похолодание. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Жителей европейской части России ждет опасная «волна холода». Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ожидается аномально холодная погода, которая создает опасность для самочувствия граждан, а также повышает нагрузку на коммунальные службы.

Как сообщил ТАСС, с 20 по 25 декабря в Северо-Западном федеральном округе температура воздуха будет ниже нормы на 10 градусов, в Центральном федеральном округе — на 7–12 градусов ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с понедельника, 20 декабря, в Ленинградской области начнется стремительное похолодание. В первый день рабочей недели столбики термометров местами опустятся до -20 градусов. Во вторник и среду морозы будут крепнуть — синоптики прогнозируют, что температура опустится до -26 градусов.

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