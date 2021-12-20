Посол России заявил, что Польша не повлияет на решение по запуску «Северного потока — 2»

Посол России в Польше Сергей Андреев считает, что позиция Варшавы никак не повлияет на решение по открытию «Северного потока — 2».
Он назвал несостоятельными аргументы против газопровода. По его словам, реальные возможности Польши в этом вопросе ограничены.
«В отношении запуска «Северного потока — 2″ решение, конечно, будет приниматься не в Польше», — приводят его слова «Известия».
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что в Варшаве не теряют надежды не допустить запуска «Северного потока – 2» и пытаются выработать ответ «с немецкими партнерами».
Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».