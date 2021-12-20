Депутат ФРГ назвал «Северный поток — 2» политическим проектом

Депутат ФРГ назвал «Северный поток — 2» политическим проектом
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Председатель комитета бундестага по внешней политике, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что проект «Северный поток — 2» не является исключительно экономическим. По его словам, политические факторы тоже играют важную роль.

«…когда в нем участвуют компании из 12 стран-членов Европейского союза, то, разумеется, это имеет политический эффект, и это тема, которая доставляет многим в Европейском союзе головную боль», — сказал он в эфире Deutschlandfunk.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

газопровод северный поток - 2 ФРГ


 

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