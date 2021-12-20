В Петербург придут метели и похолодание

В понедельник, 20 декабря, в Петербурге ожидаются кратковременный снег, метель и дальнейшее похолодание. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация будет сформирована тыловой частью циклона «Нео», уходящего своим центром к берегам Вятки. Его стараниями погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, пройдёт кратковременный снег, местами метели», — сообщил синоптик.

Температура воздуха в течение суток будет на уровне -8…-10 градусов.

Ветер северного, северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.