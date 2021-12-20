Отец погибшей Галины Хатчинс заявил, что актер Болдуин частично виноват в убийстве

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Отец погибшей Галины Хатчинс считает, что американский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно выстрелил из оружия, частично виновен в убийстве оператора.

«Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», — приводит его слова Sun.

Он отметил, что актер явно произвел выстрел. Поэтому неясно, почему актер «не может понести частичную ответственность за смерть» оператора.

Напомним, смертельный инцидент произошел 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер после случившегося сразу сдался полиции. В итоге погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соус. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, к сожалению, не выжила.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной версии следствия, произошедшее — случайность. Алек Болдуин, несмотря на свою эксцентричность, никогда не был замечен в столь серьезном нарушении закона.