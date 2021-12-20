В Новогоднюю ночь Петербуржцы столкнутся со слякотью и относительным теплом

В ночь с 31 на 1 января в Санкт-Петербурге синоптики обещают достаточно теплую погоду и слякоть на дорогах.

Несмотря на потепление в новогоднюю ночь, в Петербург перед этим все же вернутся морозы. Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» отмечают, что в ближайшие две недели Санкт-Петербург будет окутан холодными морозами от -11 до -7 градусов, но в ночь перед Новым годом в городе снова потеплеет, что в последствии принесет с собой слякоть на дорогах.

В 27 и 28 числах в Петербурге ожидается от -7 до -8 градусов и незначительные осадки в виде снега. А вот с 29 декабря уже начнется очередное потепление. Так, в саму новогоднюю ночь ожидается до +2 градусов.

Касаемо новогодних каникул, — после праздничной ночи начнутся небольшие заморозки с наледью и гололедом. В Северную столицу вернется холод, а уже с 4 января отметка на термометре может достичь -13 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в период новогодних каникул россияне планируют пересмотреть классику советского кинематографа и зарубежные известные шедевры.