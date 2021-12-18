SuperJob: на новогодних каникулах каждый пятый россиянин пересмотрит советские фильмы

на новогодних каникулах каждый пятый россиянин пересмотрит советские фильмы. Фото: кадр из фильма.

на новогодних каникулах каждый пятый россиянин пересмотрит советские фильмы. Фото: кадр из фильма.

Жители России в период новогодних каникул планируют пересмотреть классику советского кинематографа и зарубежные известные шедевры.

Каждый пятый россиянин планирует пересмотреть советские фильмы, такие как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу SuperJob. В список также попали практически вечные «Джентльмены удачи», «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Девчата».

Шестая часть граждан России решила отдать предпочтение зарубежным новинкам киноиндустрии, которые были выпущены в прошлом году, либо просто известным фильмам, которые уже успели стать культовыми. Так, в список вошли фильмы о Гарри Поттере, «Игра престолов», «Матрица 4» и «Дюна».

Классические рождественские фильмы из серии историй о Гринче или «Один дома» планируют посмотреть немного меньше, чем шестая часть россиян. Современное российское кино удостоится 7% смотрящих, многие из которых планируют сфокусироваться на «Елках».

У 14% совсем иные планы на кино, а 3% думают о том, чтобы посвятить время телевещанию. Меньше четверти заявили, что на новогодних каникулах будут работать.

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