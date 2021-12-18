Петербуржцы смогут отправить новогодние открытки, созданные почтой и «Петербургским дневником»

С 20 декабря на Дворцовой площади жители и гости Петербурга смогут порадовать близких открытками, которые созданы совместно «Петербургским дневником» и «Почтой России».

Специальный пункт таких удивительных открыток будет работать на главной площади Северной столицы. Об этом сообщает сам «Петербургский дневник». На презентации к Новому году были показаны открытки, на которых изображены рисунки детей, победивших в конкурсе «Главная открытка города».

«Почтовые произведения искусства», — это часть договора о сотрудничестве между изданием и почтовым оператором. Служба такой необычной почты будет работать с 20-го по 30-е декабря. Воспользоваться пунктом может каждый, кто пожелает с 17:00 до 20:00.

Волонтеры от «Петербургского дневника» вручат жителям города особенные сувениры и красиво заполнять для них выбранные открытки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и не забывать про соблюдение антикоронавирусных мер.