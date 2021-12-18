Петербуржцы смогут отправить новогодние открытки, созданные почтой и «Петербургским дневником»

С 20 декабря на Дворцовой площади жители и гости Петербурга смогут порадовать близких открытками, которые созданы совместно «Петербургским дневником» и «Почтой России».
Специальный пункт таких удивительных открыток будет работать на главной площади Северной столицы. Об этом сообщает сам «Петербургский дневник». На презентации к Новому году были показаны открытки, на которых изображены рисунки детей, победивших в конкурсе «Главная открытка города».
Волонтеры от «Петербургского дневника» вручат жителям города особенные сувениры и красиво заполнять для них выбранные открытки.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и не забывать про соблюдение антикоронавирусных мер.