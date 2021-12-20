В 2021 году на культурные проекты в Петербурге потрачено около 1 млрд

В 2021 году на культурные проекты в Петербурге потрачено около 1 млрд . Автор: Baltphоto/ Дарья Иванова

В 2021 году на культурные проекты в Петербурге потрачено около 1 млрд . Автор: Baltphоto/ Дарья Иванова

По итогам третьего конкурсного отбора на представление городских субсидий в области культуры и искусства было выделено более 1,1 млрд рублей.

Всего Петербург поддержал ещё 25 культурных проектов, 18 фестивалей и конкурсов на сумму 243 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. За 2021 год было поддержано более 200 заявок.

Например, финансовую поддержку получил фестиваль «Петроджаз», онлайн-фестиваль электронной музыки «Theremin Fest», международный фестиваль Earlymusic 2021, проект «Детский Петербург онлайн».

В рамках двух ранних туров члены конкурсной комиссии отметили ежегодные мероприятия, которые формируют культурный календарь Петербурга, например, «Опера-всем». Не обошлось без поддержки городом фестивалей в области аудиовизуальных искусств , таких как «Послание к Человеку». Среди творческих соревнований поддержку получили международный музыкальный фестиваль-конкурс им. Георга Отса, III всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия».

Субсидии были выделены на социальные и благотворительные мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти профинансируют реконструкцию здания «Мюзик-Холла» и капитальный ремонт 27 учреждений культуры.