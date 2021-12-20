Обнуление для всех владельцев карты «Мир»: новые правила с 22 декабря

В ближайшие дни пользователей национальной платежной системы «Мир» ждут некоторые изменения. Россиянам сообщили об «обнулениях», которые станут приятным сюрпризом. Новые изменения коснутся всех владельцев соответствующих банковских карт, сообщает PRIMPRESS.

Операторы пластиковых карт системы «Мир» рассказали, что россияне смогут пользоваться новой возможностью уже в этом месяце. Речь идет об обнулении денежных комиссий, которые ранее взимались с граждан при совершении ими некоторых операций.

С декабря 2021 года держатели пластиковых карт получают возможность оплачивать определенные услуги на более выгодных условиях. Для этого операции нужно совершать через портал госуслуг. Теперь при заказе выписки из Единого государственного реестра недвижимости не нужно оплачивать комиссию.

Получение справки из ЕГРН — одна из самых распространенных услуг, за которой обращаются граждане. Данный документ необходим для того, чтобы узнать информацию о доме или квартире, без него невозможно осуществлять сделки по купле-продаже объектов недвижимости. Поэтому данная выписка пользуется большой популярностью. И сейчас все владельцы карты «Мир», заказывая документ через госуслуги, освобождаются от комиссии.

Автовладельцев тоже ждет приятный сюрприз — они освобождаются от комиссии при оплате штрафов. Для этого также нужно быть владельцем карты «Мир» и производить оплату через портал госуслуг.

Специалисты сообщают, что подобные обнуления имеют ограниченный срок действия. Оплачивать справку из ЕГРН и штрафы ГИБДД без комиссии можно будет вплоть до 23 июня 2022 года. О включении в программу обнулений дополнительных услуг или о продлении срока ее действия пока данных нет.