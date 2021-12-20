До минус 17 похолодает местами в Петербурге во вторник

Во вторник, 21 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем выпадет небольшой, местами умеренный снег. Ветер ожидается северный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха составит -12…-14 градусов, в окрестностях местами похолодает до -17 градусов, днем столбики термометров покажут -11…-13 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.