До минус 17 похолодает местами в Петербурге во вторник

До минус 17 похолодает местами в Петербурге во вторник
Снег в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во вторник, 21 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем выпадет небольшой, местами умеренный снег. Ветер ожидается северный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха составит -12…-14 градусов, в окрестностях местами похолодает до -17 градусов, днем столбики термометров покажут -11…-13 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

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