В 2022 году в России ожидается повышения тарифов на ЖКХ

В 2022 году в России ожидается повышения тарифов на ЖКХ
В 2022 году в России ожидается повышения тарифов на ЖКХ. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В грядущем 2022 году россиян поджидает повышение цен в сфере ЖКХ.

Primpress сообщает, что после Нового года планируется повышение стоимости на коммунальные услуги, при этом россиянам счета будут выставляться отдельными квитанциями. В перечень услуг входит вывоз мусора, что стало дополнением уже к тому, что есть в услугах ЖКХ. Предполагается, что тарифы вырастут не более чем на 4,5%.

За оплату мусора счет будет выставлять гражданам РФ отдельной квитанцией. Также в 2022 году ожидается стоимость тарифа на ТБО, решение об этом принимается на региональном уровне. Однако благодаря субсидиям получится не допустить подорожания этой услуги для жителей России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России пенсионеры могут рассчитывать на индексацию и единоразовые выплаты в 2022 году. Для россиян, получающих пенсию, лучшим вариантом была бы индексация пенсий с начала следующего года сразу на 8%.

2022 вывоз мусора жкх Россия ТБО


 

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