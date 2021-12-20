Огонь не повредил корпус корвета «Проворный» при пожаре на «Северной верфи»

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Инцидент случился 17 декабря в Северной верфи на корвете «Проворный». Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

При пожаре на петербургской «Северной верфи» пострадала только надстройка строящегося корвета «Проворный», корпус корабля не пострадал.

Как сообщили в «Северной верфи», заводские службы установили, что смонтированная противопожарная изоляция между надстройкой и палубой спасла корпус корабля от повреждений. Демонтировать придется только надстройку, оборудования в ней не было.

В сообщении говорится, что сейчас идут переговоры со Средне-Невским судостроительным заводом о замене надстройки. Для оценки ущерба создана комиссия из представителей завода и ОСК.

В выходные на корвет подали отопление и электричество, чтобы предотвратить замерзание воды, попавшей во время ликвидации пожара в трюмы. На корабле провели откачку воды и просушку, а также очистили помещения от последствий пожара.

Крупный пожар произошел в пятницу, 17 декабря. Около 18 часов на пятом стапеле на территории «Северной верфи» загорелась надстройка судна. Огнем было охвачено примерно 800 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 168 спасателей и 42 расчета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спустя сутки пожар на «Северной верфи» в Петербурге полностью ликвидировали.

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