На Старо-Петергофском проспекте ограничат движение до осени 2022 года

В Петербурге автомобилистов предупредили о новых ограничениях движения, которые вводятся с этой недели на четырех адресах.

Как сообщили в ГАТИ, с 21 декабря движение транспорта будет ограничено у дома 17 по Таврической улице. Ограничение связано с установкой пешеходной галереи, оно продлится до 4 января следующего года.

С 22 декабря установка пешеходной галереи помешает свободному проезду на Старо-Петергофском проспекте. До 24 сентября 2022 года ограничения введут на участке от набережной Обводного канала до Курляндской улицы.

С 22 декабря также ограничат проезд по набережной Обводного канала от Борисова моста до Старо-Петергофского проспекта. Ограничения будут действовать до 5 января, а также с 16 по 24 сентября 2022 года.

Кроме того, водителей ждут ограничения на улице Кораблестроителей. С 23 декабря по 4 июля движение будет поэтапно закрываться в связи с прокладкой временной теплосети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по проспекту Стачек в Петербурге ограничат движение практически на полгода.