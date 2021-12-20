На Старо-Петергофском проспекте ограничат движение до осени 2022 года

На Старо-Петергофском проспекте ограничат движение до осени 2022 года
Движение будет ограничено.Фото: pixabay

В Петербурге автомобилистов предупредили о новых ограничениях движения, которые вводятся с этой недели на четырех адресах.

Как сообщили в ГАТИ, с 21 декабря движение транспорта будет ограничено у дома 17 по Таврической улице. Ограничение связано с установкой пешеходной галереи, оно продлится до 4 января следующего года.

С 22 декабря установка пешеходной галереи помешает свободному проезду на Старо-Петергофском проспекте. До 24 сентября 2022 года ограничения введут на участке от набережной Обводного канала до Курляндской улицы.

С 22 декабря также ограничат проезд по набережной Обводного канала от Борисова моста до Старо-Петергофского проспекта. Ограничения будут действовать до 5 января, а также с 16 по 24 сентября 2022 года.

Кроме того, водителей ждут ограничения на улице Кораблестроителей. С 23 декабря по 4 июля движение будет поэтапно закрываться в связи с прокладкой временной теплосети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по проспекту Стачек в Петербурге ограничат движение практически на полгода.

гати новости СПб ограничение движения Старо-Петергофский проспект


 

Новости партнеров
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Старо-Петергофском проспекте ограничат движение до осени 2022 года
Огонь не повредил корпус корвета «Проворный» при пожаре на ...
Врач-кардиолог: во избежание тромбоза легких при COVID-19 необходимо ...
В аэропорту Пулково раскрыли кражу брендовых часов
Учительница из Петербурга заявила в полицию на представительницу кочевого ...
По пути в Петербург самолет экстренно сел из-за сердечного приступа у пассажирки
Законопроект о новогодних выплатах российским пенсионерам отправлен в Кабмин
Пограничники поймали на границе с Финляндией четырех латиноамериканцев