Всемирный экономический форум в Давосе решено перенести из-за штамма омикрон

ВЭФ переносит проведение форума второй год подряд по одной и той же причине – из-за COVID-19. Фото: скриншот ВЭФ с фоициальной страницы в Facebook организации.

ВЭФ переносит проведение форума второй год подряд по одной и той же причине – из-за COVID-19. Фото: скриншот ВЭФ с фоициальной страницы в Facebook организации.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе должен был пройти в январе 2022 года, но из-за нового штамма омикрон ежегодная встреча будет перенесена.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) решил перенести ежегодное собрание участников с 17 по 21 января следующего года на начало летнего сезона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организации.

В заявлении ВЭФ говорится, что встреча в Давосе-Клостерсе, Швейцария невозможна для очного проведения. Строгие медицинские протоколы незначительно влияют на скорость передачи нового штамма, считают в организации. Все эти причины привели к переносу масштабного мероприятия на более поздние сроки. В итоге было решено провести тематические сессии онлайн.

Напоминаем, ВЭФ переносит проведение форума второй год подряд по одной и той же причине – из-за COVID-19.

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