Всемирный экономический форум в Давосе решено перенести из-за штамма омикрон

Всемирный экономический форум в Давосе решено перенести из-за штамма омикрон
ВЭФ переносит проведение форума второй год подряд по одной и той же причине – из-за COVID-19. Фото: скриншот ВЭФ с фоициальной страницы в Facebook организации.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе должен был пройти в январе 2022 года, но из-за нового штамма омикрон ежегодная встреча будет перенесена.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) решил перенести ежегодное собрание участников с 17 по 21 января следующего года на начало летнего сезона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организации.

В заявлении ВЭФ говорится, что встреча в Давосе-Клостерсе, Швейцария невозможна для очного проведения. Строгие медицинские протоколы незначительно влияют на скорость передачи нового штамма, считают в организации. Все эти причины привели к переносу масштабного мероприятия на более поздние сроки. В итоге было решено провести тематические сессии онлайн.

Напоминаем, ВЭФ переносит проведение форума второй год подряд по одной и той же причине – из-за COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru писала, врач-кардиолог озвучила профилактические меры, которые помогут избежать тромбоза легких при коронавирусе.

всемирный экономический форум вэф омикрон


 

Новости партнеров
У бывшего завода
У бывшего завода "Форд" в Ленобласти появился новый собственник
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Всемирный экономический форум в Давосе решено перенести из-за штамма омикрон
Hyundai наладит выпуск кроссоверов на бывшем заводе GM в Петербурге
Бесплатный проезд на общественном транспорте: новое преимущество для ...
В этом году каждое второе ДТП в Петербурге и Ленобласти произошло на ...
В 2022 году колледжи Петербурга планируют выделить более тысячи бюджетных мест
Электричка Выборг — Петербург насмерть сбила 95-летнего пенсионера
В пансионате «Заря» открыли еще 150 коек для студентов с коронавирусом
В России объём взяток в сфере госзакупок составил около 6,6 триллиона рублей