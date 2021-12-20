Apple планирует производство iPhone SE третьего поколения

В Скором времени компания Apple планирует начать производить iPhone SE третьего поколения.

Анонсировать новой смартфон компания хочет во второй половине 2022 года. Об этом сообщает портал ITHome со ссылкой на поставщиков компонентов.

Отличие нового смартфона от предыдущих продуктов Apple в том, что будет поддерживаться 5G. Аналитики предполагают, что цена на iPhone SE относительно прошлой версии останется такой же. iPhone SE (2020) доступен по цене от $400 в США и от 40 тысяч рублей в России.

Кроме новшеств у iPhone SE третьего поколения будут и схожие моменты с предыдущими моделями. Так, iPhone SE 3 будет оснащен 4,7-дюймовым IPS-дисплеем и кнопкой «Домой» с физическим отпечатком пальца Touch ID. В доступном iPhone сохранится одна основная камера на 12 Мп. Смартфон получит 3 ГБ оперативной памяти и будет работать на базе флагманского чипсета Apple A15 Bionic, как и в линейке iPhone 13.

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