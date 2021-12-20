Тринадцатая пенсия для россиян: Путин объявит решение 23 декабря

Через несколько дней Владимир Путин объявит свое решение по этому вопросу. Фото: Pixabay

Через несколько дней Владимир Путин объявит свое решение по этому вопросу. Фото: Pixabay

Российские пенсионеры ждут информацию о новых единовременных выплатах, которые они уже получали ранее в этом году. Предположительно, что через несколько дней Владимир Путин объявит свое решение по этому вопросу, сообщает PRIMPRESS.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции россияне пожилого возраста этой осенью получали единоразовые денежные переводы в размере 10 тысяч рублей. Такая практика была введена впервые за долгие годы.

Соответствующие выплаты получили все пенсионеры без исключения, государственная поддержка не обошла стороной и трудоустроенных пожилых россиян. Специалисты отмечают, что эти разовые пособия имеют большое значение, поскольку с начала пандемии выплаты начислялись разным категориям граждан, обходя стороной пенсионеров.

Представители власти отмечают, что пенсионеры обращались с просьбой повторить выплату пособий. Предполагалось, что деньги снова начнут приходить в октябре, затем в ноябре. Сейчас есть основания полагать, что государство готовит соответствующую информацию для граждан. Эксперты считают, что все станет известно уже 23 декабря на ежегодной пресс-конференции, где Владимир Путин уделит внимание данному вопросу.

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Делягин говорит, что, если пособие введут на постоянной основе, это будет приравнено к тринадцатой пенсии, о которой мечтают многие пожилые россияне. По поводу этой темы тоже в последнее время ведется много разговоров. Однако вопрос относительно суммы единовременного пособия пока остается открытым, предположительно, Владимир Путин скоро ответит и на него.

Михаил Делягин отметил, что размер нового пособия вряд ли будет таким же, как и предыдущие. И не стоит ожидать, что сумма будет равна обычной месячной пенсии. Скорее всего это будет фиксированная выплата в размере пяти или десяти тысяч рублей.

Стоит отметить, что часть пенсионеров в этом году точно получит дополнительные денежные средства перед новогодними праздниками. Речь идет о январской пенсии, которую в полном объеме перечислят до 31 декабря. Досрочная выплата объясняется праздничными днями, в которые многие организации будут закрыты, в том числе и Почта России. На двойную пенсию могут рассчитывать те пенсионеры, которые обычно получают выплаты в первых числах месяца.