COVID в мире заразились более 275 млн человек

COVID в мире заразились более 275 млн человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 275 млн 288 тыс. 932 человек.

По данным SCMP на 20 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 362 тыс. 203 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 50 млн 846 тыс. 828 человек, на втором месте Индия — 34 млн 746 тыс. 838, затем идет Бразилия 22 млн 213 тыс. 762 человека.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 241 тыс. 812 человек, умерло при этом 298 тыс. 222 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Онищенко заявил, что 15% умерших от коронавируса в мире за сутки — россияне.

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