Онищенко заявил, что 15% умерших от коронавируса в мире за сутки — россияне

Онищенко заявил, что 15% умерших от коронавируса в мире за сутки — россияне
Геннадий Онищенко. Фото: kremlin.ru

Академик РАН, вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко заявил, что по данным за 17 декабря примерно каждый шестой умерший от ковида в мире был россиянином.

В этот день в РФ было зафиксировано более тысячи смертей — 1052. В мире умерло 6783 человека, сообщает kp.ru.

С начала пандемии в России выявлено 10 214 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 297 203 летальных исхода, выздоровел 8 984 921 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что высокая летальность от коронавирусной инфекции в России заставляет президента страны Владимира Путина испытывать гнетущие чувства.

Геннадий Онищенко коронавирус смертность


 

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