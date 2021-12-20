В Пулково ночью 21 декабря задержали один авиарейс

В Пулково ночью 21 декабря задержали один авиарейс
В Пулково задержали один самолет. Фото: unsplash

Сегодня, 21 декабря, во вторник, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Оша. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Так, задерживается рейс авиакомпании «Аэрофлот» до Казани. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 00:00, однако время вылета сдвинули до 00:30.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, который летел из Новосибирска в Санкт-Петербург, был вынужден совершить экстренную посадку из-за того, что женщине на борту стало плохо. Как выяснилось, у женщины на борту случился сердечный приступ. Транспорт вылетел в Санкт-Петербург на резервном самолете без одного пассажира.

задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково ночью 21 декабря задержали один авиарейс
В Калининском районе «убили» очередной каршеринг
Минздрав России включил прививку от коронавируса в национальный календарь
Из-за ДТП перекрыто движение по Большой Конюшенной улице
В ДТП погиб 19-летний игрок хоккейного клуба
Путин наградил Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством»
После пожара в Старом Петергофе нашли труп мужчины
В Петербурге будет работать общественный транспорт в Новый год