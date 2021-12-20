В Пулково ночью 21 декабря задержали один авиарейс

Сегодня, 21 декабря, во вторник, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Оша. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Так, задерживается рейс авиакомпании «Аэрофлот» до Казани. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 00:00, однако время вылета сдвинули до 00:30.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, который летел из Новосибирска в Санкт-Петербург, был вынужден совершить экстренную посадку из-за того, что женщине на борту стало плохо. Как выяснилось, у женщины на борту случился сердечный приступ. Транспорт вылетел в Санкт-Петербург на резервном самолете без одного пассажира.