Во вторник заледенелые дороги Петербурга слегка накроет снегом

Петербуржцев ожидают небольшой снег и сколькие дороги во вторник, 21 декабря.

После оттепели снова пришли морозы. Днем температура воздуха может опуститься от -10 до -12 градусов. Также синоптики прогнозируют небольшой снег и северный умеренный ветер. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отмечается, что в течение дня атмосферное давление будет повышаться. Разница температуры в ночное и дневное время едва ощутима, — всего на 2 градуса. Так несколько часов назад столбик термометра опустился до -14.

На 7 утра в Петербурге установился северный ветер скоростью 1-4 м/с. Давление 76 мм ртутного столба. В городе очень высокая влажность, достигающая 87%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на текущей неделе термометры могут показать до -20 градусов. Местами в регионе пройдет метель, ветер разгонится до 15-17 метров в секунду.