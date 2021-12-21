В среду в Петербурге будет снежно и до -14 градусов

В среду в Петербурге будет снежно и до -14 градусов
Ожидается снегопад в Петербурге. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В среду, 22 декабря, жителей Санкт-Петербурга ожидает гололедица и снег, температура воздуха опустится до -14 градусов.

В середине рабочей недели в городе подует умеренный ветер северо-западных направлений. Пройдет небольшой снег, днем местами.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью составит -12…-14 градусов, в окрестностях местами до -16. В дневное время столбики термометров покажут -9…-11 градусов.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в ночь на среду температура воздуха на западе составит -12…-17 градусов, на востоке -18…-23 гр, местами до -26 гр. В дневное время столбики термометров покажут -8…-13 градусов, на востоке местами -18 гр.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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