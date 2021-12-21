В Ленобласти похолодает до -26 градусов в среду

В Ленобласти похолодает до -26 градусов в среду
Предстоящий месяц будет сопровождаться морозами. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода.

В ночь на среду, 22 декабря, температура воздуха на западе составит -12…-17 градусов, на востоке -18…-23 гр, местами до -26 гр. В дневное время столбики термометров покажут -8…-13 гр., на востоке местами -18 гр.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный снег.

Ветер северный, северо-западный умеренный. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России в ближайшие дни ожидаются температуры на 16-20 градусов ниже нормы. В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду на 7-14 градусов ниже нормы.

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