Пьяный мужчина, стрелявший у кафе на Славы, стал фигурантом уголовного дела

Пьяный мужчина, стрелявший у кафе на Славы, стал фигурантом уголовного дела
Инцидент произошел в кафе на проспекте Славы. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

Полицейские задержали мужчину, утроившего стрельбу у кафе на проспекте Славы. В отношении хулигана возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел днем в понедельник, 20 декабря, на проспекте Славы 43/49. 43-летний мужчина в сильном алкогольном опьянении вышел из кафе и выстрелил несколько раз из травматического пистолета в воздух.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители задержали стрелка. Оказалось, что у мужчины имеется разрешения на оружие

Обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Богатырском проспекте гость устроил стрельбу. В полицию обратилась 27-летняя женщина и сообщила о том, что 19 декабря на Богатырском проспекте, 5 ее гость начал буйно себя вести и два раза выстрелил из предмета похожего на пистолет, в ее сторону. С места происшествия изъята одна пуля. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб стрельба


 

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