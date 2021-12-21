Песков: у Путина ожидается напряженная рабочая неделя

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике президента России Владимира Путина.

По его словам, 22 декабря российский лидер проведет подготовительную работу к большой пресс-конференции. Большая пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря в Манеже.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подытожил, что в целом у главы государства ожидается напряженная рабочая неделя со множеством мероприятий.

Напомним, что ранее Дмитрий Песков также заявлял, что президента РФ никто не заразит коронавирусом. По его мнению, Владимиру Путину нет смысла контактировать с людьми, потому что все массовые мероприятия прекратились.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 21 декабря. Ожидается, что об итогах развития Вооруженных сил РФ в 2021 году доложит министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.