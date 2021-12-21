Володин считает бедность и пандемию COVID-19 главными вызовами 2022 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что борьба с бедностью и коронавирусом все еще останется главными проблемами в 2022 году.

Пандемия и бедность — главные вызовы наступающего 2022 года, считает Володин. Он подчеркиват, что вирус все еще никуда не делся, нужно думать в каких условиях пандемии продолжать жить. Об этом пишет ТАСС. Спикер подчеркнул, что вызов коронавируса актуален не только для России, но и для всего мира.

Вопрос бедности населения также, по мнению политика, остро стоит в стране. Говоря об этой проблеме, Володин утверждает, что «бедность — это то, что необходимо преодолеть». В связи с этим вопрос борьбы с бедностью останется вызовом во внутренней политике России в 2022 году.

Также спикер упомянул, что внешняя политика России достаточно эффективна.

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