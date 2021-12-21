Финансист допустил укрепление курса доллара по отношению к рублю

В ближайшие недели, по прогнозам финансиста, курс доллара к рублю маловероятно снизится вне зависимости от мер, которые принимает американский Федеральный резерв.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков отметил, что курс доллара к рублю может даже укрепиться. Об этом он сообщил в разговоре с «Прайм».

Степень подорожания доллара по отношению к рублю будет зависеть не от решений ФРС США, а от развития ситуации на Украине и углубления политической напряженности. Также скупка иностранной валюты, которая регулярно предпринимается Минфином для пополнения государственных резервов, работает прямо в противоположном направлении. Так она только провоцирует укрепление доллара, по мнению специалиста.

«Когда цена на нефть на мировом рынке падает, отечественный бензин не дешевеет — последствия действия налогового маневра. То же и с рублем — в долгосрочной перспективе его курс неизменно снижается», — отметил Солодков.

В минувшую пятницу прошли торги, где с отметки 73,60 рубля за доллар цены выросли до 74,25 рубля. Отмечается, что поддержку российской валюте сейчас начинает оказывать налоговый период.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после новогодних праздников рубль может укрепиться. Так считает еще один аналитик руководитель управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.